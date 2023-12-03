Özgür Özel yerel seçimdeki ilk adayını açıkladı. “Kabul buyurunuz” diyerek duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki ilk adayını açıkladı. Özel, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in yeniden aday olduğunu söyledi. Özel, “Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır” dedi.

KAYNAK: DHA
Özgür Özel yerel seçimdeki ilk adayını açıkladı. “Kabul buyurunuz” diyerek duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Manavgat ilçesinde partisinin yeni dönem için atacağı adımları milletvekilleriyle görüştü. Özel, Manavgat'ta bulunan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellilerle bir araya gelen Özel ve eşi Didem Özel, engellilerle yakından ilgilendi. Engelli çocukların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen Özel, bir engelli çocuğa CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın milletvekili rozetini taktı ve fotoğraf çektirdi.

ozgur-ozel-yerel-secim-icin-ilk-adayini-acikladi-1104-dhaphoto5.jpg

ÖZEL'DEN ŞÜKRÜ SÖZEN'E: NE YAPACAĞIZ BU İŞİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de eşlik ettiği ziyarette, işitme engelli bir aileyi ziyaret eden Özgür Özel, aile ile işaret diliyle konuştu. İşaret dili tercümanının 'Sizin genel başkan olmanızdan çok memnunlar. Manavgat için de belediye başkanı olarak Şükrü Sözen’i görmek istiyorlar' söylemi üzerine Özel, Sözen'e seslenerek, "Şükrü başkanım, bakın siz istemiyorsunuz. Kimseyi de dinlemiyorsunuz ama ne yapacağız bu işi? Sizi başkan olarak görmek istiyorlar" dedi.

ozgur-ozel-yerel-secim-icin-ilk-adayini-acikladi-1104-dhaphoto4.jpg

Özel, engelli bireyler ve ailelerine yaptığı konuşmada engelliler için bir gün belirlemenin ve diğer 364 günün 'Engelliler için ne yaptım' diye sorulmasının önemli olduğunu söyledi. Engellileri dezavantajlarıyla baş başa bırakmanın doğru olmadığını da kaydeden Özel, "CHP'li belediyeler, engelli dostu belediyecilik içindedir. Yaptıkları her işi, engelli dostu olarak, tam olarak yapmak durumundadırlar. Bu konuda belediye başkanlarımızla övünüyoruz" diye konuştu.

ozgur-ozel-yerel-secim-icin-ilk-adayini-acikladi-1104-dhaphoto3.jpg

'KENDİSİNİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM'

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" dedi. Özel daha sonra Sözen'i kürsüye davet etti. Alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Sözen'in elini kaldırarak adaylığını açıklayan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi. Özel ve beraberindekiler, daha sonra milletvekilleriyle toplantı yaptıkları otele geçti.

ozgur-ozel-yerel-secim-icin-ilk-adayini-acikladi-1104-dhaphoto2.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Son Haberler
Beşiktaş kongresinin kazananını Gürel Yurttaş açıkladı. Hasan Arat mı Serdal Adalı mı? Spor
Beşiktaş kongresinin kazananını Gürel Yurttaş açıkladı. Hasan Arat mı Serdal Adalı mı?
Köpekler ilçe merkezine inen ayıya hayatı dar etti Gündem
Köpekler ilçe merkezine inen ayıya hayatı dar etti
Ekonomimiz dünya liginde kaçıncı sırada? - Selim KADIOĞLU Konuk Kalem
Ekonomimiz dünya liginde kaçıncı sırada? - Selim KADIOĞLU
Altın Kelebek bakalım kimlerin omuzuna konacak. Yıldızlar kırmızı halıya çıkmaya hazır Magazin
Altın Kelebek bakalım kimlerin omuzuna konacak. Yıldızlar kırmızı halıya çıkmaya hazır
Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu Gündem
Jandarma'dan ruhsatsız silah operasyonu
Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı Spor
Trabzonspor Erce Kardeşler için Hatayspor ile anlaştı
Beşiktaş kongre üyelerinden genel kurula yoğun ilgi. Oy vermek için dışarıya kadar taştılar Spor
Beşiktaş kongre üyelerinden genel kurula yoğun ilgi. Oy vermek için dışarıya kadar taştılar