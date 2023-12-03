DP lideri Uysal Fatih Terim fonu hakkında konuştu. 'Bu işler olurken siz neredeydiniz'

Demokrat Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 16'ncı Olağan İl Kongresi, Karşıyaka Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mevcut başkan Ozan Demirbaş'ın tek aday olduğu kongrede, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri ve partililer yer aldı.

Kongrede konuşan Uysal, Fatih Terim fonu ve futbolda dolandırıcılık iddialarına değindi.

“BU İŞLER OLURKEN SİZ NEREDEYDİNİZ DİYE SORMAZLAR MI?”

"Neyi dillerine pelesenk etmişlerse bütün o değerlerin içini boşalttılar. 20 yıllık iktidarın sonunda elde avuçta ne kalmışsa şimdi de onları satmanın peşindeler. Hepimiz sarsılmalıyız. Bu olan bitenler hepimizi sarsmalı" diyen Uysal, "Demokrasi insanlarımızın eşit fırsat ve haklara sahip olması demek. Neyi konuşuyoruz? Birtakım sosyal medya fenomenlerinin ortalığa dökülmüş olumsuzluklarını. Neyi konuşuyoruz? Bir teknik direktörün ismiyle anılan bir fonu konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Her gün İçişleri Bakanının yaptığı operasyonları konuşuyoruz. 'Beyim bu işler olurken siz neredeydiniz?' diye sormazlar mı? Sormamız lazım" dedi.

DP İl Başkanı Ozan Demirbaş ise "Türkiye'de demokrasi ve hukuku boğmaya çalışanlarla kavgalıyız biz. Biz can derdindeyiz onlar ise ifade peşinde" diye konuştu.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DÖNEMDE MAALESEF ZİHİN KARIŞIKLIĞI VAR"

Geçmiş dönem faaliyet ve gelir gider raporu sunumuyla başlayan kongrede konuşan DP Genel Başkanı Uysal, "Siyaset zor zanaat. Sorumluluğu, vebali büyük. Millete hizmet etme yolunda milletin emanetine sahip çıkmanın şuuruyla sorumluluğu daha da katmerlenen bir fonksiyon. Büyük bir yolculuğun içerisinden geliyoruz. Bugünlere kolay gelinmedi. Türkiye'yi 3 Kasım 2002'den öncesini yok varsayanlara seslenmek istiyorum; Türkiye bugünlere bir anda gelmedi. Milletimiz görüyor, idrak ediyor, bizim için bu yeter. Milletten başka rıza arayacağımız, güç arayacağımız yer yok. Devletlerin, milletlerin, toplumların hayatında zaman zaman buhran dönemleri olur. Gönlümüz ister ki olmasın. Bugün içinde bulunduğumuz dönemde maalesef milletimizin ve devletimizin zihin karışıklığını yaşadığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni yeni siyasi, iktisadi güç merkezleri yükseliyor. Bizim de iddiamız Türk milletinin tarihi rekabetten hak ettiğini almasıdır. Türkiye'yi potansiyeliyle buluşturması gereken siyasettir. Kıt kanaat imkanlarla cumhuriyet kurulduğu andan itibaren büyük sıçrama hamlelerini başarmışız. Bugün geldiğimiz noktada maalesef istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

“DEMOKRASİ EKMEĞİMİZ AŞIMIZ DERKEN KAVGAMIZ BUDUR”

Uysal, "Bir yol açmak mecburiyetindeyiz. Kavgamız, mücadelemiz zoru kolay kılmak için. Milletimizin hak ettiği hizmetleri, refahı, hukuku sunabilmek için. Bugün iktidar sahipleri 'Size hukuku ve demokrasiyi sunmayı öteleyebiliriz çünkü memleket birtakım tehditlerle karşı karşıya' diyor. İşte maharet oradadır. 'Demokrasi ekmeğimiz, aşımız' derken kavgamız budur zaten. Maalesef bugün sağlıklı işleyen bir demokrasimiz olmadığı için kaynakları heba olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bu büyük ülkeyi yarınlara eninde sonunda taşıyacağız." dedi.