Erbakan Erdoğan’a ittifak şartlarını tek tek iletti. ‘Kabul edilmezse seçime tek gireriz’

Yerel seçim öncesi muhalefet cephesinde henüz bir ittifak ya da iş birliği oluşturulmamışken Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

FATİH ERBAKAN'DAN ERDOĞAN'A İTTİFAK ŞARTI

Kulislerde ise AKP ve MHP'nin ortak hareket edeceği konuşulurken Yeniden Refah Partisi'nin destek için bazı şartlar öne sürdüğü ortaya çıktı.

İSTANBUL İÇİN TEVFİK GÖKSU İDDİASI

Gazeteci Şaban Sevinç, Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan'ın, AKP’yi desteklemek için İBB adayı'nın Tevfik Göksu olması gerektiğini ve AKP'nin kalesi olarak bilinen Sultanbeyli ya da Esenler’den birisinin kendi partilerine bırakılmasını talep ettiğini ileri sürdü.

İBB'DE KOLTUK TALEBİ

Sevinç ayrıca, Erbakan'ın ayrıca Göksu'nun kazanması durumunda İBB’de önemli bazı pozisyonların YRP’ye verilmesini talep ettiğini de iddia etti.



KABUL EDİLMEZSE TEK GİRECEK

YRP'nin ilgili taleplerinin kabul edilmediği takdirde İBB ve tüm ilçelerde seçime kendi ismi altında gireceği belirtildi.