Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti

ABD'nin dev bankası ABD'li Goldman Sachs, İran İsrail gerilimi sonrası yıl sonu altın tahminini yeniden güncelledi. Banka son açıklamasında için altında yeni bir zirve rakamı verdi. Goldman Sachs yıl sonu ons altın tahminini 400 dolar birden yukarı çekti.

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından piyasalar tepki verdi. İlk olarak kripto paralarda büyük değer kaybı görüldü. Altın piyasasında ise alevlenme baş gösterdi.

Altın yatırımı olanlar ise altında uzun zamandır süren yükseliş trendinin kesintiye uğraşıp uğramayacağı konusunda çelişkiye düştü. Goldman Sachs ise Ortadoğu'daki gerilimin üzerine hemen altın tahmininde güncellemeye gitti.

İran, daha önce Şam'daki İran konsolosluğunun hedef alınması ve bazı Devrim Muhafızları liderlerinin öldürülmesinin yanıtını dün gece İsrail'e İHA saldırı düzeleyerek verdi. Saldırı piyasalarda büyük etki yarattı.

Altın fiyatları Orta Doğu'daki bu gelişme üzerine hareketlendi. Saldırı ile birlikte ons altın rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

DEV BANKADAN KORKUTAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs ise yaptığı açıklama ile yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara çıkarttı. Goldman yaptığı açıklamada altında yükseliş eğiliminin devam edeceği vurguladı.

GERİLİM SONRASI 14 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış 2 bin 435 lira, satış 2 bin 436 lira.

Çeyrek altın alış 4 bin 157 lira, satış 4 bin 559 lira

Yarım altın alış 8 bin 263 lira, satış 8 bin 732 lira

Tam altın alış 16 bin 603 lira, satış 16 bin lira