Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti

Kaynak: Haber Merkezi
Korkutan altın tahmini. İran İsrail gerilimi sonrası tüm hesap değişti
Orta Doğu'da yaşanan İran İsrail arasındaki gerilim altın piyasasında da hemen bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu. Yaşanan gerilimin ardından dev bankalar altın tahminlerini teker teker revize etmeye başladı.

ABD'nin dev bankası ABD'li Goldman Sachs, İran İsrail gerilimi sonrası yıl sonu altın tahminini yeniden güncelledi. Banka son açıklamasında için altında yeni bir zirve rakamı verdi. Goldman Sachs yıl sonu ons altın tahminini 400 dolar birden yukarı çekti.

İran'ın dün gece İsrail'e düzenlediği İHA saldırısının ardından piyasalar tepki verdi. İlk olarak kripto paralarda büyük değer kaybı görüldü. Altın piyasasında ise alevlenme baş gösterdi.

Altın yatırımı olanlar ise altında uzun zamandır süren yükseliş trendinin kesintiye uğraşıp uğramayacağı konusunda çelişkiye düştü. Goldman Sachs ise Ortadoğu'daki gerilimin üzerine hemen altın tahmininde güncellemeye gitti.

altinaa12001.jpg

İran, daha önce Şam'daki İran konsolosluğunun hedef alınması ve bazı Devrim Muhafızları liderlerinin öldürülmesinin yanıtını dün gece İsrail'e İHA saldırı düzeleyerek verdi. Saldırı piyasalarda büyük etki yarattı.

Altın fiyatları Orta Doğu'daki bu gelişme üzerine hareketlendi. Saldırı ile birlikte ons altın rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın spot piyasada 2 bin 400 doları test etti ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

altinlariha.jpg

DEV BANKADAN KORKUTAN ALTIN TAHMİNİ

Goldman Sachs ise yaptığı açıklama ile yıl sonu altın fiyatı tahminini ons başına 2 bin 300 dolardan 2 bin 700 dolara çıkarttı. Goldman yaptığı açıklamada altında yükseliş eğiliminin devam edeceği vurguladı.

GERİLİM SONRASI 14 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış 2 bin 435 lira, satış 2 bin 436 lira.

Çeyrek altın alış 4 bin 157 lira, satış 4 bin 559 lira

Yarım altın alış 8 bin 263 lira, satış 8 bin 732 lira

Tam altın alış 16 bin 603 lira, satış 16 bin lira

İlgili Haberler
'Çekilin aç Türkler geliyor'. Seçimi kaybeden AKP'li başkandan vatandaşlara hakaret
İran İsrail geriliminde Türkiye devreye girdi. Bakan Fidan'dan ilk temas
Yabancı hakem değil yabancı başkan gelsin. Sedat Kaya yazdı
Özgür Özel'den flaş İsrail açıklaması
Antalya’daki teleferik kazası sonrası ilk rapor açıklandı. Kazanın nedenleri tek tek sıralandı
Son Haberler
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi Gündem
YSK 11 itiraz hakkında son kararını verdi. Olağanüstü itiraz süresi sona erdi
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı Spor
Fenerbahçe taraftarı kenetlendi. Futbolcuları görünce marşa başladı
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı Spor
Çaykur Rizespor Beşiktaş'ı yakaladı
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp Spor
Liverpool evinde hüsrana uğradı. Şampiyonluk yarışında şok kayıp
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi Spor
Fenerbahçe'nin Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal kararını verdi
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu Video
Kafası klozet kapağına sıkışan köpeği kurtarma operasyonu