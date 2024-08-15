Özgür Özel’den partililere ‘Hazır olun’ talimatı! Bu tarihe dikkat

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Özgür Özel’den partililere ‘Hazır olun’ talimatı! Bu tarihe dikkat

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında parti örgütü yöneticilerine “Her an seçime hazır olun” talimatı verdiği öğrenildi.

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP’nin lideri Özel, sık sık “Geçim yoksa seçim var” söylemiyle erken seçim çağrısında bulunuyor ve anketlerde birinci parti olduklarını vurguluyor.

EYLÜL HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Gazeteci Mehtap Gökdemir’in haberine göre, Özel’in il başkanları toplantısında parti örgütü yöneticilerine “Her an seçime hazır olun” talimatı verdiği belirtildi. Toplantıda il başkanlarına, Eylül ayından sonra “daha aktif bir dönem” yaşanacağı ve bu konuda hazırlık yapmaları gerektiği aktarıldı.

“YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ”

Özel’in talimatı doğrultusunda sahaya inen örgütler, “yarın seçim olacakmış” gibi çalışmalara başladı. İl başkanları, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek, “Sahadayız. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Her şeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

2025 SONBAHARI YA DA 2026 İLKBAHARI SEÇİM VAR

CHP’li kurmaylar ise seçimin zamanında yapılmayacağını, sandığın 2028’den önce gündeme geleceğini düşündüklerini belirterek, “2025 sonbaharı ya da en geç 2026’nın ilkbaharında seçim olacağını” savunuyor.

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