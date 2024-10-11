Özgür Özel’e sesleniyorum…

CHP’lilere ne istiyorsunuz diye soruyorum;

Türkiye’de iktidar olmak mı?

CHP’de iktidar olmak mı?

Yanıtı vereyim:

Hedefleri CHP’de iktidar olmak.

CHP’liler parti yönetimlerine muhalefeti marifet sanıyorlar.

Örneğin son 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi;

Bay Kemal hata yaptı:

MHP ile ortak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday yaptı diyerek bölündüler.

Bay Kemal hata yaptı:

Muharrem İnce’yi aday yaptı hata oldu diyerek bölündüler.

Doğru yaptı diyenler İnce ile parti kurup bölünmeyi katmerli hâle getirdiler.

Bay Kemal hata yaptı:

Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yaptı diyerek bölündüler.

Bay bay Kemal diyerek Özgür Özel’i seçtiler.

Bu değişim 47 yıl sonra CHP’yi yerel seçimde birinci parti yaptı.

“Normalleşme” diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etti.

Erdoğan da iadeyi ziyaret yaparak CHP genel merkezine gitti.

Gölge bakanlar, sarayın bakanları ile görüş alışverişi başlattı.

Özgür Özel “dış politikada iktidar ile tek yumruk olacağız” dedi.

“Müzakere de mücadele de yapacağız” dedi.

Bunları yapmasını da beğenmediler, eleştirdiler ve liderlerini eleştiri yağmuruna tutmaya başladılar.

Özel, “Geçim mi seçim mi” diyerek milletin nabzını tutmak için Türkiye’yi adım adım gezmeye başladı.

Baktı ki millet geçim derdinde söylemi milletten yana oldu.

“Kasım 2025’te erken seçim” dedi.

CHP’liler bundan da memnun olmadılar.

İftiralar, kumpaslar başladı.

Saray ve yandaşları CHP’deki yangına benzin döktüler, körüklediler.

İnsafsızca ve alçakça yargısız infaz başladı Özgür Özel’e.

CHP’liler liderleri Özel’e ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a sahip çıksınlar, onur ve gururu için Manisa’da dev bir miting yapsınlar diye bekledim.

Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu başta CHP’nin 14 Büyükşehir Belediye Başkanı, il ve ilçe başkanları ile bu mitinge katılıp iftirayı lanetlesinler diye umut ettim.

Heyhat.

Yalanlama ve tepki, iftiralara ve kumpasa muhatap CHP lideri Özgür Özel’in sırtına bırakıldı.

Bu mitingin yapılmasını Özgür Özel değil, Teşkilat Başkanı Gökan Zeybek organize etmeliydi.

Önceki CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem Özel’i hem Durbay’ı ziyaret etmeli bu menfur bu alçakça saldırıyı sadece sosyal medyadan değil yüz yüze de kınamalıydı.

CHP lideri Özel’in de Başkan Durbay’ın da CHP Genel Başkanlık makamının da onuru gururu ve şerefi düşünülmeliydi.

Gördüm ki; CHP tüm bunları yapacak bir parti değil.

Çünkü iç hesaplaşmaları hiç bitmiyor.

CHP’liler; 22 yıllık AKP iktidarı ile ve tek adam rejimi ile değil birbirleri ile kavgalılar

31 Mart 2024’te kazandıkları itibarı, 47 yıl sonra birinci parti olmanın gücünü ve Özgür Özel liderliğinde açılan iktidar yolunu algılayamıyorlar.

Özgür Özel’e sesleniyorum; CHP’yi eğer tek başına iktidar yapmak istiyorsan şu önerilerim var;

-Gölge kabineni, yakın kadronu ve danışmanlarını değiştirmelisin.

-Cumhurbaşkanı adaylık tartışmasını gündemden çıkarmalısın.

-Parti içi muhalefeti sonlandırmalı, kucaklaşmayı başarmalısın.

Unutma ki;

Bugün CHP iktidarının yoluna moloz koyanlar,

yarın, iftira, kumpas ve yalanlarla önüne yıkılamaz duvar dikerler.

Unutma ki;

İktidar olmak kolay, muktedir olmak zordur.

CHP’nin lideri olarak gereğini yapmalı, yolundaki molozları temizlemeli ve CHP iktidarının yolunu açmalısın Özgür Özel.