Özgür Özel'in adaylığını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) "değişim" tartışmalarıyla kurultaya giderken genel başkanlığa aday olması beklenen Grup Başkanı Özgür Özel’in takvimi de belli oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Özgür Özel, önümüzdeki hafta vizyon belgesini açıkladıktan sonra eylülün ilk haftası da genel başkanlığa aday olduğunu duyuracak.

'GENEL MERKEZ DIŞINDA DUYURACAK'

Değişim talebinin gerekçeleri ve adaylık kararının zeminini oluşturacak olan vizyon belgesi üzerinde çalışmalar yürüten Özel’in basın toplantısıyla mı yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun değişim çağrısını duyurması gibi sosyal medya üzerinden mi adaylığını duyuracağı kesinleşmiş değil.

Yakın ekibine göre Özel adaylık açıklamasını, henüz mekan ismi belli olmamakla birlikte kesinlikle “Genel merkez ve Meclis dışında” bir mekanda yapacak.

KADRO ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERECEK

Adaylık açıklamasında kendisine destek veren ve Parti Meclisi’nde (PM) MYK’da yer vereceği “kadrosu” ile birlikte kameraların karşısına çıkmayı planladığı belirtilen Özel’in, parti kulislerinde dillendirilen “kadrosu yok, örgütte, tabanda desteği yok” eleştirilerine de yanıt vermeyi hedeflediği belirtiliyor.

İmamoğlu’nun destek vermesi beklenen Özel’e, seçimden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın kurmay ekibinde yer alan, ancak seçimden sonra “değişim” talebini dile getiren isimlerin yanı sıra, milletvekili grubu ve Parti Meclisi’nden, hatta MYK’da da destek verenler olduğu belirtiliyor.

ZOOM TOPLANTISINA KATILANLARA YER YOK

Özel’in PM listesinde, kamuoyuna sızan İmamoğlu'nun “Zoom toplantısına” katılanlara yer vermeyeceği, zaten bu isimlerin de listelerde yer alma gibi bir talebi bulunmadığı, değişimi desteklediğine işaret ediliyor.