Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen usta müzisyen Özkan Uğur'un hastalığı yaklaşık üç hafta önce nüksetti. Özkan Uğur, yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi görüyor.

Müzisyen Emre Irmak, entübe edilen usta sanatçı Özkan Uğur'un sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. Uğur'un oğlu Alişan'la konuştuğunu belirten Irmak, "Doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş" dedi.

"DURUMU İYİYE GİDİYORMUŞ"

Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aslandır, yetenek ötesidir, kalbinin iyiliği, insanlığı, bir de nasıl komiktir... Oğlu Alişan'la konuştum şu an vücudu dinleniyormuş ve doktorun dediğine göre durum iyiye gidiyormuş. Hadi Özkan abi zımba gibi kalkıcan ayağa eminim. O kadar çok sevenin ve hayranın var ki dualarımızla kalkıcan ayağa muhteşem insan."

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Özkan Uğur'un eşi Aysun Uğur ve oğlu Alişan Uğur, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunmuştu:

"Özkan Uğur’umuzun tedavisi devam etmekte olup, 29 Mayıs’tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibariyle hastalığıyla ilgili çok güzel haberler almaya başladık. Doktorlarının büyük gayreti ve Allah’ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Hakkında çıkan kaynağı belirsiz olumsuz haberlere itibar etmemenizi rica ediyoruz. Yakında iyi haberlerini de bizzat vereceğiz inşallah. Ailesi olarak gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Dualarınızı esirgemeyin."

