28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Özyeğin Üniversitesi 25 Akademik personel alacak

Özyeğin Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 25 Akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 12:21
Takip Et

Özyeğin Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi 25 Akademik personel alacak
+
Aa
-

Özyeğin Üniversitesi Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak 25 Akademik personel alacak. 

Son başvuru tarihi ise 12 aralık 2022 olarak açıklandı.

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemize, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Öğretim Üyeleri kadrolarına başvuracakların; bölümü belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını vermeleri gerekmektedir. Başvurular posta ve e-posta yoluyla yapılır. Posta yoluyla gönderilecek belgelerin bir örneğinin aşağıdaki e-posta adresine de iletilmesi önemle rica olunur.'' denildi.

Başvurular için posta adresi: Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL E-posta adresi: ([email protected])

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.
Duyuru Başlama Tarihi : 28.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 12.12.2022

Resmi Gazete'de Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada: ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.'' denildi.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru dilekçesi (Hangi ilana başvurulduğu bilgisini içermelidir.)
2. Özgeçmiş ya da YÖK Formatlı Özgeçmiş (Dört A4 sayfayı geçmemelidir ve en az bir referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Öğrenim Belgeleri (tüm diplomalar, devam eden eğitimlere ilişkin öğrenci belgeleri, tüm derecelerin transkriptleri (GPA notu için şarttır) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması, denklik belgesinin ibrazı gerekmektedir, e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
5. ALES belgesinin barkotlu kopyası
6. YDS ve dengi yabancı dil belgeleri barkotlu kopyası
7. Varsa yayınların kopyası
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi kopyası
Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar (saat 17.00'a) yukarıda belirtilen evrakları e-posta yoluyla, aşağıdaki adreslere ulaştırmaları gerekmektedir:
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Araştırma Görevlisi ilanı için : [email protected]
Diğer Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadro ilanları için : [email protected]
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde (https://www.ozyegin.edu.tr) yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
2
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
7
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Bakan Soylu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına dair yeni bilgiyi twitter'da katıldığı sohbet odasında paylaştı
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Gazprom, Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmayacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 17 akademik personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alacak
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
﻿Kovid-19 kısıtlamaları hangi hastalığı artırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.