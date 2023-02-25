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Pakistan'dan yola çıkan 21 TIR, deprem bölgesine ulaştı

Pakistan'dan yola çıkan ve 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 TIR, deprem bölgelerinden biri olan Malatya'ya ulaştı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 20:55
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Pakistan'dan yola çıkan 21 TIR, deprem bölgesine ulaştı

Pakistan'dan yola çıkan 21 TIR, deprem bölgesine ulaştı
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 (DHA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 20 uçakla Türkiye'ye yardım malzemesi ulaştıran Pakistan, yardımları sürdürüyor. Pakistan'dan 275 tonluk yardım malzemesi taşıyan 21 TIR'lık bir konvoy, bugün öğleden sonra depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'ya ulaştı. Ağırlıklı olarak kışlık çadır, battaniye ve diğer temel yardım malzemelerini taşıyan konvoy, 11 Şubat 2023'te Pakistan'dan yola çıkarak İran üzerinden Türkiye'ye geldi.

Konvoyu Malatya Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Fazlı Corman, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi, Alay Komutanı Mehmet Bahtiyar ile AFAD ve yerel yönetim yetkilileri karşıladı.

'YARDIMLAR TAM BİR İYİLEŞMEYE KADAR DEVAM EDECEK'

Etkinlikte konuşan Abbas Sarwar Qureshi, Pakistan ve Türkiye'nin her koşulda birbirini destekleyen şanlı bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Başbakan ve Pakistan halkının istekleri doğrultusunda Pakistan'dan kardeş Türkiye'ye yardımların tam bir iyileşme ve rehabilitasyona kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, TIR'ların sadece yardım malzemesi değil, kalpleri Türk kardeşlerinin kalbiyle atan Pakistanlılardan yüzbinlerce dua ve iyi dilekler getirdiğini söyledi. Ezgi, Pakistan halkına ve hükümetine bu zor zamanda hızlı yanıt verdikleri ve Türkiye ile dayanışma içinde oldukları için teşekkür etti.

Öte yandan, deprem yardım malzemeleri taşıyan bir geminin de yakında Pakistan'dan Türkiye'ye hareket etmesi planlanıyor. 

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