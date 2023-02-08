Prof. Dr. Ahmet Ercan önerisini Pakistan duydu. Bakanlar Kurulu maaşlarını Türkiye’ye bağışladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan paylaşımında “Benim bizim milletvekillerimize, bakanlarımıza, CB’ye yaptığım aylıklarınızı bağışlayın çağrısını Pakistan’dan duymuşlar. Pakistan'da bütün memurların 1 günlüğünü, bakanların 1 aylık gelirlerini Türkiye'ye gönderiliyor. Bizimkilerden tık yok.” ifadeleri kullandı.

PAKİSTAN'DA BAKANLAR BİR AYLIK MAAŞINI BAĞIŞLAYACAK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu. Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanda Türkiye'deki deprem mağdurlarına yardım etmek için Başbakan Şerif, 'Başbakanlık Yardım Fonu' kurulmasına karar verdi." ifadesini kullandı.

'PAKİSTAN TÜRK KARDEŞLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK'

Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı.

Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.