Çadır satanlar Pakistan'dan da utanmaz mı? Pakistan'ın Adıyaman'da dağıttığı çadırların üzerinde 'satılamaz' yazıyor

Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş’nin çadırları deprem bölgesine göndermek yerine satması tepki toplamış, bunun üzerine bir açıklama yapan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Ahbap ve Kızılay’ın işbirliğinin “ahlaki, akılcı ve yasal” olduğunu savunmuştu.

İddia ilk olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel tarafından gündeme getirilmiş, Murat Ağırel Cumartesi günü yayımlanan haberinde, “Kızılay, depremin üçüncü gününde AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptı” iddiasını ortaya koymuştu.

İddiaları Kızılay’a sorduğunu kaydeden Ağırel, Kızılay’dan “Çadır üretiminin devamını sağlamak için ham madde bedelinin kabul edildiği” yanıtını aldığını yazdı.

Kızılay Başkanı Kınık ise Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, Kızılay Cemiyeti'nin kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını, kesinlikle satmadığını ifade etti.

Kınık "Basında yeralan konu Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir" dedi.

Kızılay'ın Ahbap'a çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından canlı yayında açıklama yapan Haluk Levent, "İnsanların acil ihtiyacı vardı, ben o çadırları almak zorundaydım. Sadece ben değil AFAD da Kızılay'dan çadır satın alıyor" dedi. Kızılay'dan konserve gıda ürünü de satın aldıklarını ifade eden Levent, satışa yönelik eleştirilere "Bunların muhatabı ben değilim Kızılay yönetimi karar alır, parayı iade eder, ben orasını bilemem" diyerek cevap verdi. Levent, Kızılay'dan satın alınan gıda ürünlerinin detaylarını da paylaştı.

PAKİSTAN DEPREM ÇADIRLARINA 'PARA İLE SATILMAZ' DAMGASI BASTI

Ülkemizi derinden etkileyen depremlerin ardından birçok ülke yardım çağrılarına yanıt vermiş ve enkaz altında kalan canlarımızı kurtarmaya çalıştığı gibi depremzedelere kıyafet, erzak, battaniye ve çadır yardımında bulundu.

Kızılay'ın depremin 3. gününde AHBAP'a parayla yardım çadırı satması olayının duyulması üzerine sosyal medyada Pakistan'ın ülkemize gönderdiği yardım çadırı hızla yayılmaya başladı.

Çadırın üzerinde yazan "para ile satılmaz" ibaresi dikkat çekti.