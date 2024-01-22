Bakasetas Fatih Terim'i öve öve göklere çıkardı

Trabzonspor’dan Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos’a transfer olan Anatasios Bakasetas Atina’ya iner inmez açıklamalarda bulundu.

"O BİR EFSANE"

Yeni teknik direktöü Fatih Terim hakkında konuşan deneyimli futbolcu, “Türkiye'de oynadığım için inanın bana Terim'in büyüklüğünü sizden daha iyi biliyorum, o bir efsane, Birbirimize karşı birkaç kez oynadık, sanırım karşılıklı bir saygı var ve Panathinaikos'a gelmem için yeterince şey yaptığını biliyorum, Panathinaikos oyuncusu olmam için elinden gelen her şeyi yapan takım başkanı Sayın Alafouzou'ya ve bugün bu anlaşmanın gerçekleşmesi için zaman ve çaba harcayan Sayın Papadimitriou'ya teşekkür etmek istiyorum" dedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkan Yunan futbolcu 5 gol 3 asist kaydetti.