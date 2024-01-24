Fatih Terim gitti. Hikmet Karaman geldi!

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın sonrasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Karaman'ın Fatih Terim'e benzer jestleri ve konuşma tarzı sonrası "Terim gitti Karaman geldi" yorumları yapıldı.

Beşiktaş karşısında aldıkları 1 puanı değerlendiren Hikmet Karaman, "İkinci yarıda 10 kişi kaldığımız için Beşiktaş deplasmanında alınan bir puan iyi görünüyor ama daha yapmamız gereken çok şey var. İlk yarıda topa daha çok sahip olan bizdik ama gol bölgelerinde etkili olamadık. Takım bu konuyu geliştirecek. 10 kişi kalınca, zaten kadro ve hamle yapma gücümüz de azaldı. Beşiktaş'ın da pozisyonları vardı. İyi mücadele gol demektir. 10 kişi kaldığımız için bunu kabul edebiliriz" dedi.

MURAT SANCAK'A GÖNDERME

63 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Adana Demirspor geçen senelerde çok iyi bir takımdı. Geçen sezonlarda ilk 2'ye girebilecek bir takımdı. Adana Demir'in oyuncu havuzu bitmez. Murat Başkan'ın ne yapacağı belli olmaz. Bir bakmışsın hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncuları transfer eder. Biz de sabırla bekliyoruz. Elimizdeki mevcut kadroyla elimizden geleni ortaya koyuyoruz. Hastayım, hasta hasta çalışıyorum" ifadeleriyle başkan Murat Sancak'a göndermede bulundu.