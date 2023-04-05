Demet Özdemir’e de bahar geldi. Papatyalar içinde sere serpe poz verdi

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, Ağustos 2022'de evlenmişti. Sosyal medyada aşk dolu pozlar paylaşan ünlü çift, iki hafta önce ise 'evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı' haberiyle gündem olmuştu.

Son dönemde özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen çiftten güzel oyuncu Demet Özdemir, 15.7 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı.

"PAPATYALARDAN FARKIN YOK"

Papatyaların arasında uzanarak poz veren ünlü isim, kısa sürede 328 bin beğeni ve 3 binden fazla yorum aldı. Takipçileri, güzel oyuncunun gönderisine; "Çiçeğim, çok güzelsin", "Papatyalardan farkın yok" ve "Muazzam görüntüler bunlar" şeklinde mesajlar yazdı.



