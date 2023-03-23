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Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması. Boşanma iddiaları ortaya atılmıştı

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğünle evlenen oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un boşanacağı iddia edilmişti. Oğuzhan Koç'tan flaş açıklama geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 11:27
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Eşinin evi terk ettiği iddia edilmişti! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması

Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması. Boşanma iddiaları ortaya atılmıştı
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Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği iddia edilmişti. 

“Magazin D”ye konuşan ünlü oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti. 

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le boşanacakları yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Koç “Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" dedi. 

 

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