Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir açıklaması. Boşanma iddiaları ortaya atılmıştı

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği iddia edilmişti.

“Magazin D”ye konuşan ünlü oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” demişti.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le boşanacakları yönünde çıkan haberler hakkında konuştu. Koç “Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" dedi.