Oğuzhan Koç'un makyajı alay konusu oldu

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz haftalarda 'evlilikte kriz' haberiyle magazin gündemindeydi. İddiaya göre; deprem nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen oyuncuya, yakın arkadaşları kutlama organize etti.

Arkadaşlarının evinde gerçekleşen küçük kutlamada Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, eşiyle eve dönmek yerine arkadaşı Saadet Özsırkıntı’nın evine gitti.

'ÇOK HASSAS BİR KONU'

Başrolünde yer aldığı dizinin Moda’daki setinde 'Magazin D'ye konuşan Demet Özdermir, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak, "Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil" dedi.

'HER ŞEY YOLUNDA'

Evliliği hakkında çıkan olumsuz haberler hakkında ise Oğuzhan Koç, "Her şey yolunda arkadaşlar. Nereden çıkıyor bunlar anlamıyorum" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Oğuzhan Koç'un galada yalnız olmasından ziyade yüzündeki fondöten sosyal medyanın diline düştü.

FONDÖTENİ OLAY OLDU

Yüzüne yapılan makyajla sosyal medyanın diline düşen Oğuzhan Koç'a "Oğuzhan bunu sana Demet mi yaptırdı? Eğer öyleyse ses ver", "Makyaj fazla kaçmış", "Oğuzhan'a bu kötülüğü kim yaptı?" yorumları yağdı.

DEMET ÖZDEMİR KATILMADI

Yüzüklerini takmayan çift birlikte görüntü de vermiyor. Oğuzhan Koç, başrolünde yer aldığı filmin galasında görüntülendi. Gözler Demet Özdemir'i aradı ama Koç galada yalnızdı. Demet Özdemir'in sete olduğu için galaya gelemediği iddia edildi.