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Demet Özdemir: Evliliğimizde sıkıntılar var! Evi terk ettiği iddia edilmişti

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti. Özdemir’den yeni açıklama geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:39
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Evi terk ettiği iddia edilmişti! Demet Özdemir: Evliliğimizde sorunlar var!

Demet Özdemir: Evliliğimizde sıkıntılar var! Evi terk ettiği iddia edilmişti
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Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinin üzerinde karabulutlar dolaştığı, yaşadıkları tartışmanın ardından Özdemir’in evi terk ettiği öne sürülmüştü.

Önceki gün başrolünde oynadığı dizinin Moda’daki setinde “Magazin D”ye konuşan ünlü oyuncu, evliliğinde sıkıntılar olduğunu doğrulayarak “Her evlilikte sorunlar olur. Bu bizim özel hayatımız ve çok hassas bir konu. Herkesin buna saygı duymasını istiyorum. Evi de terk etmedim, şu an güncel olarak bu doğru değil” dedi.

DAVA AÇACAĞIM

Demet Özdemir, “karavan dedikodusu” hakkında tepkili konuştu: “Çok sinirliyim. Bu habercilik değil, dedikodu ve bir sürü evli kadın oyuncu, evli yönetmen zan altında kaldı. Kendi ilişkimde yaşadığım kimine göre büyük, kimine göre küçük sorunlarımın bu iğrenç haberle birleştirilmesine kesinlikle katılmıyorum. Pazartesi itibarıyla hukuki sürecimiz başlayacak. Evli olan, olmayan bütün kadın oyuncuları temsilen dava açacağım.”

Geçen hafta evli bir kadın oyuncunun evli yönetmenle karavanda yakınlaştığı öne sürülmüştü.

İLİŞKİLERDE SORUNLAR OLUR

Oğuzhan Koç’la 7 aylık evliliğinde sorun yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Demet Özdemir, “İlişkilerde sorunlar olur, düzelir, el ele çıkarız yarın” dedi.
 

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