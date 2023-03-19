Demet Özdemir evi terk etme iddialarına cevap verdi. Açıklaması kafaları karıştırdı

Şimdilerde Adım Farah dizisiyle ekranlara dönen ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir geçtiğimiz sene ağustos ayında şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendi. İlişkileriyle göz önünde olan çiftin kriz yaşadıkları iddia edilmişti.

Magazin D'ye konuşan Demet Özdemir, evliliğinde çıktığı iddia edilen sorunlar hakkında ilk kez konuştu. "Ben ilişkilerimle hiçbir zaman konuşmadım. Evlenmeden önce de özel hayatımla ilgili konuşmadım. Mutluluğumdan başka bir şey de paylaşmadım. İlişkilerde sorunlar olur, düzelir. El ele çıkarız yarın. Şu anda bununla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Dertlerimiz çok başka şu anda" dedi.

"EVİ TERK ETMEDİM"

Demet Özdemir "Evi terk ettiğiniz haberleri doğru mu?" sorusuna ise "Hayır, hayır değil. Yani şu an güncel olarak değil." cevabını verdi. Güzel oyuncu verdiği cevapla kafaları karıştırdı.