Para basmak için o ülkeden harıl harıl kağıt geliyor! Turhan Çömez açıkladı stüdyo buz kesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Para basmak için o ülkeden harıl harıl kağıt geliyor! Turhan Çömez açıkladı stüdyo buz kesti

İYİ Partili Çömez, katıldığı televizyon programında Merkez Bankası’nın para basmak için yurt dışından kağıt ithal ettiğini iddia etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Halk TV’de katıldığı ‘Sansürsüz’ programında çarpıcı bir iddia gündeme getirdi. Çömez’in Merkez Bankası’nın, para basmak için Almanya’dan tonlarca kağıt ithal ettiği ileri sürdü.

“TÜRKLER HARIL HARIL KAĞIT GETİRİYOR”

İYİ Partili Çömez, canlı yayında “Aldığım bir bilgiyi söyleyip kapatacağım bu bölümü. Ben takip edeceğim Devrin bey siz de takip edin. Almanya’dan para basımı için son dönemde inanılmaz kağıt ithalatı var. Bir daha söylüyorum, TL basımı için… Çünkü para basımı için kağıtların biz Türkiye’de üretimini yapamıyoruz. Seka’yı bilmem neyi sattın sağa sola ama o sattığın fabrikalar sana para kağıdı üretemiyor şu anda. Türk parası basabilmek için Almanya’dan harıl harıl Türkler kağıt getiriyor buraya. Hep beraber soralım; ne kadar, kaç bin ton veya kaç ton!” diye konuştu.

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