9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Cengiz Ünder'li Marsilya PSG'yi yıktı

Cengiz Ünder'li Marsilya PSG'yi yıktı

Fransa Kupası son 16 turunda Marsilya sahasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i eledi

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 06:45
Takip Et

Paris Saint Germain Marsilya'ya elendi

Cengiz Ünder'li Marsilya PSG'yi yıktı
+
Aa
-

Fransa Kupası son 16 turunda milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de ilk 11'inde yer aldığı Marsilya, sahasında Neymar ve Messi'li Paris Saint Germain'i konuk etti.

Maça hızlı başlayan Marsilya, 31. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle öne geçti.

PSG bu gole 45. dakikada Sergio Ramos'la karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili bir futbolla başlayan Marsilya, 57. dakikada Ruslan Malinovskyi ile tekrar öne geçti.

Kalan dakikalarda PSG baskısını artırsa da sonuç alamadı ve Marsilya sahadan 2-1 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
2
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Dünya döndükçe önlem almayanlar bu fotoğraflarla hatırlanacak
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
3
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Depremden önceki fotoğraflar... Depremden sonraki fotoğraflar... Acı gerçek gün gibi ortaya çıktı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
4
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Deprem kahini yine tarih vererek uyardı
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
5
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
6
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
7
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿250 adet duvar kırıcı deprem bölgesinde
﻿İstanbul'a ''sarı'' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
﻿İstanbul'a ''sarı'' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
﻿İstanbul'a ''sarı'' uyarı: Kar ve fırtınaya dikkat
﻿Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
﻿Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
﻿Biden: Türkiye'deki depremler, 100 yılı aşkın süredir bölgede yaşanan en büyük depremlerden
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
﻿İspanya'dan gelen arama kurtarma ekibi Adıyaman'a gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.