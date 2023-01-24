Kundaklamanın ardından Paris'te tren seferleri tüm gün iptal edildi

Fransız basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Seine-et-Marne vilayetinde elektrik kabloları kundaklandı.
İlk etapta Paris'te Gare de l'Est'teki hızlı tren, bölgesel ve banliyö tren seferleri saat 06.00 itibarıyla durduruldu.
Fransa'da ulusal demir yolu şirketi SNCF, gardaki tren seferlerinin gün boyu iptal edildiğini duyurdu.
SNCF, olayla ilgili şikayette bulunacağını belirtirken yolculara seyahatlerini ertelemesini tavsiye etti. (AA)
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