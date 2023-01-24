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Kundaklamanın ardından Paris'te tren seferleri tüm gün iptal edildi

Fransa'da Seine-et-Marne vilayetinde elektrik kablolarının kundaklanması üzerine, başkent Paris'te Gare de l'Est garındaki tren seferleri tüm gün durduruldu.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 13:54
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Paris'te Gare de l'Est garında tren seferleri tüm gün iptal edildi

Kundaklamanın ardından Paris'te tren seferleri tüm gün iptal edildi
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Fransız basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Seine-et-Marne vilayetinde elektrik kabloları kundaklandı.

İlk etapta Paris'te Gare de l'Est'teki hızlı tren, bölgesel ve banliyö tren seferleri saat 06.00 itibarıyla durduruldu.

Fransa'da ulusal demir yolu şirketi SNCF, gardaki tren seferlerinin gün boyu iptal edildiğini duyurdu.

SNCF, olayla ilgili şikayette bulunacağını belirtirken yolculara seyahatlerini ertelemesini tavsiye etti. (AA)

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