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  • Erdoğan: Millet sokakta aç, açık. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle...

Erdoğan: Millet sokakta aç, açık. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet sokakta aç, açık... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle...” dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 17:35
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Erdoğan üç Avrupa ülkesinin ismini verdi: Millet sokakta aç, açık. Ne yapacaklarını bilmiyorlar

Erdoğan: Millet sokakta aç, açık. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

The Economist dergisinin kendisi ile ilgili kapağına tepki gösteren Erdoğan, "İngiliz The Economist benimle ilgili yine bir şeyler söylemiş. Dedim ya 'Türkiye'nin kaderini İngiliz The Economist mi belirleyecek?' Benim milletim belirleyecek, milletim" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Benim Mehmet'im, Ahmet'im, Hüseyin'im, Hasan'ım, Ayşe'm, Fatma'm, Hatice'm, onlar belirleyecek. George kim, Helga kim ya? Onlar kendi ülkelerinin şu anda kaderini belirleyemiyor. Millet sokakta aç, açık... Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Fransa öyle, İngiltere öyle, Almanya öyle... Ama Türkiye böyle! 2023'te hata yapma lüksümüz yok."

“BAK MİÇOTAKİS”

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e seslenen Erdoğan, "Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil; eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür, bunu bilesin. Ama akıllı, uslu durursan bizim seninle işimiz yok" ifadelerini kullandı.

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Saray faresi
21.01.2023 18:38
Kesin.krallarıda çıplaktır onların  
 
Memo
21.01.2023 18:37
Reis kendi dediğine kendin bile inanmiyorsun amma sana helal olsun çünkü hala inananlar buluyorsun.  
 
Poyraz
21.01.2023 18:36
Yüzyılın yalancısı  
 
TÜM YORUMLAR (41)
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