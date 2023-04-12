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  • Ünlü uyuşturucu baronunun yakalanışının detayları ortaya çıktı. Yakalanmamak için villaya diş muayenehanesi kurdurmuş

Ünlü uyuşturucu baronunun yakalanışının detayları ortaya çıktı. Yakalanmamak için villaya diş muayenehanesi kurdurmuş

Sarıyer'de saklandığı villada yakalanan Ürfi Çetinkaya'nın izine fizyoterapistin takip edilmesi sonrası ulaşıldığı öğrenildi. Çetinkaya'nın yine dışarı çıkmamak için evinin içine diş muayenehanesi yaptırdığı belirlendi. Fizyoterapistin de yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 16:49
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Ünlü uyuşturucu baronunun yakalanışının detayları ortaya çıktı

Ünlü uyuşturucu baronunun yakalanışının detayları ortaya çıktı. Yakalanmamak için villaya diş muayenehanesi kurdurmuş
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DHA’nın haberine göre, organize suç örgütü lideri ve uyuşturucu baronu Ürfi Çetinkaya, uyuşturucu ticareti yapmaktan girdiği cezaevinden 2012 yılında çıktı. Çetinkaya hakkında 2013 yılında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. İnterpol tarafından da aranan ve 10 yıldır firari olan Ürfi Çetinkaya, dün akşam Sarıyer'de kaldığı villaya yapılan baskınla gözaltına alındı.

TESPİT ETTİKLERİ VİLLADAN FİZYOTERAPİST SAYESİNDE EMİN OLDULAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre polis, Çetinkaya'nın Sarıyer'de Uskumruköy'de kaldığı yönünde ihbar aldı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda bölgedeki en korunaklı villanın Zekeriyaköy Manolya sokakta olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine villayı izlemeye alan ekipler bir kişinin sürekli eve girip çıktığını gördü. Ekipler eve girip çıkan kişinin kim olduğunu tespit etmek için villaya giden yol güzergahı üzerinde uygulama noktası kurdu. Uygulamada şüpheli kişinin aracı durduruldu ve kimliğine bakıldı. İsim bilgileri alınan A.Ö.'nün fizyoterapist olduğu belirlendi.

TEKNOLOJİ KÖPEKLERİ TELEFONLARI BULDU

Belden aşağısı engelli olan Ürfi Çetinkaya'nın sağlık durumunu göz önünde bulunduran ekipler, Çetinkaya'nın fizik tedavi alabileceğini düşünerek söz konusu villayı bir süre daha izledi.

Uzun süren fiziki takiplerin ardından dün villaya operasyon düzenlendi. Çetinkaya burada gözaltına alındı. Çetinkaya'nın saklandığı evde dışarı çıkmamak için kendine özel bir diş muayenehanesi yaptırdığı da belirlendi.

Öte yandan Narkotik Daire Başkanlığı ilk defa bu operasyonda Köpek Eğitim Akademisi'nde yetiştirilen teknoloji arama köpekleri Rio ve Atena kullanıldı. Bu köpekler sayesinde evdeki tuvaletlerdeki duvarların arkasında gizlenen telefonlar bulundu. Yakalanmamak için dijital materyal kullanmayan çevresindeki insanlara da kullandırmayan Çetinkaya'nın sakladığı bu telefonları ihtiyaç durumunda kullandıkları daha sonra yine sakladıkları öğrenildi.

VİLLA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu ada Çetinkaya'nın yakalandığı Manolya caddesi'ndeki villa havadan görüntülendi. Sarıyer'deki 2 katlı havuzlu villa ve çevresinde sessizlik hakim olduğu görüldü.

 

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