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  • İki patates hocanın hikayesini açıkladı. Beşiktaş'ın efsanesi aradı, tek tek anlattı. Gürel Yurttaş Beşiktaş Trabzon der

İki patates hocanın hikayesini açıkladı. Beşiktaş'ın efsanesi aradı, tek tek anlattı. Gürel Yurttaş Beşiktaş Trabzon derbisini yazdı

''Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitmesiyle telefonum çaldı. Adı bende saklı; arayan Beşiktaş'ın efsane futbolcularından. Çok sinirlenmiş; ses tonundan belliydi.''

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 22:08
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Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Beşiktaş Trabzon derbisinde iki patates hocanın hikayesini yazdı. Beşiktaş'ın efsanesi aradı, tek tek açıkladı

İki patates hocanın hikayesini açıkladı. Beşiktaş'ın efsanesi aradı, tek tek anlattı. Gürel Yurttaş Beşiktaş Trabzon derbisini yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

- Yahu Gürel, dedi; Bu iş mi şimdi?

- Ne oldu abi; dedim. Devam etti;

- N'oldu? Necip bir hatalı pas verdi diye hemen oyundan alındı. Peki Masuaku neden devam ediyor? Adam resmen asist yaptı!

Dondum kaldım. Aklıma gelmemişti. Sahiden de öyleydi.

Konumuz Trabzonspor maçı. Çok başka şeyler de anlattı da; onu hafta içine bıraktım. Şimdi maça dönelim.

Beşiktaş her zaman olduğu gibi Trabzonspor maçına da baskılı başlamak istedi. İstedi istemesine de Trabzonspor buna fırsat vermedib Onlar da önde başlamaz mı; Valerien Ismael'in başka bir taktiği olmadığı için dondu kaldı!

11. dakikada da öne geçti Trabzonspor zaten. Bakesatas'ın kornerden ortasında Maxi Golez kafayla topu ağlara gönderdi. Kaleci Ersin de şaşırtmadı zaten. İnsan topa bir çıkar, ortalığı karıştırır, bir şey yapar. Golü seyretti!

Beşiktaş, sonraki dakikalarda oyunda dengeyi kurmaya çalıştı. Salih Uçan'ın ve Josef'in büyük payı vardı bunda. Tabi Ghezzal'ın da. Zaten Larsen'in kendi kalesine golü atmasında Ghezzal ve Rosier'in de büyük payı vardı.

Arayan Beşiktaş efsanesinin de söylediği gibi. Beşiktaş büyük takımdır. Vasat oyuncuların yeri yoktur burada.

36. dakikada Masuaku'nun hatalı pası sonucunda Trezeguet topu kontrol etti. Mısırlı oyuncu, ceza sahasına girdikten sonra kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Masuaku resmen asist yaptı adama. Pes artık!

İkinci yarıda da Beşiktaş daha baskılı başladı. Zaten ikinci yarıda oyuna giren Cenk'le de beraberlik golünü attı.

Ama artık iş öyle bir hale geldi ki; Beşiktaş kendi sahasında berabere kaldığı maçlara sevinir hale geldi.

Fenerbahçe maçından sonra şimdi de Trabzonspor maçı.

Beni arayan Beşiktaş'ın efanesinin söylediği sözler aklımda: Sahiden de sayın Çebi; Gazhane tarafındaki tribünden neden sürekli ""Fikret Orman paralar nerede" diye bağırıyorlardı?

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