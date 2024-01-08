Patates hangi hastalıklara iyi gelir

Göz ağrısı, birçok kişinin yaşadığı ve günlük yaşam kalitesini düşüren bir sorundur. Göz ağrısının nedenleri arasında enfeksiyon, alerji, yabancı cisim, yaralanma, yorgunluk, göz kuruluğu, glokom, arpacık, blefarit, kornea sıyrığı, konjonktivit gibi durumlar sayılabilir. Göz ağrısının tedavisi, bu ağrıya neden olan duruma göre değişir. Bazı durumlarda ilaç, damla, gözlük, sıcak kompres, göz banyosu, cerrahi müdahale gibi yöntemler uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda doğal ve bitkisel çözümler de göz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir.

Patates, hem besin değeri hem de cilt bakımı açısından oldukça faydalı bir sebzedir. Patates, içerdiği antioksidanlar sayesinde göz ağrılarını kısa sürede dindirebilir. Patates, göze uygulandığında ağrıyı hafifletir. Patates, aynı zamanda göz şişkinliğini, göz altı morluklarını ve kırışıklıklarını da azaltabilir. Peki patates göze nasıl uygulanır?

NASIL UYGULANMALIDIR?

Patatesi göze uygulamanın birkaç yolu vardır. Bunlardan biri, patatesi iyice yıkayıp kabuğunu soymak, sonra rendelemek ve suyunu çıkarmaktır. Patates suyunu bir pamuğa emdirip gözlerin üzerine koymak veya patates suyu ile gözleri yıkamak etkili olabilir. Bir diğer yöntem ise, patatesi yıkayıp kabuğunu soymak, sonra dilimlemek ve buzdolabında bir süre bekletmektir. Soğuk patates dilimlerini gözlerin üzerine yerleştirip 10-15 dakika bekletmek göz ağrısını ve şişkinliğini alabilir. Bir başka yöntem de, patatesi yıkayıp kabuğunu soymak, sonra püre haline getirmektir. Patates püresini bir tülbent veya gazlı bezin içine koyup gözlerin üzerine yerleştirmek de göz ağrısını hafifletebilir.

PATATES ÇOK YENİRSE ZARARLI MIDIR?

Patatesin göze faydaları saymakla bitmez. Ancak, her şeyde olduğu gibi, patatesi de aşırıya kaçmadan kullanmak gerekir. Bazı kişilerde patatese alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu nedenle, patatesi göze uygulamadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Ayrıca, patatesi göze uygularken dikkatli olmak, göz içine kaçmasını önlemek, patatesi temiz ve taze kullanmak da önemlidir. Patates, göz ağrısını hafifletmek için doğal bir çözüm olsa da, göz ağrısının nedenini tespit etmek ve uygun tedaviyi almak için mutlaka bir göz doktoruna başvurmak gerekir.