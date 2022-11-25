Saç beyazlamasını tersine çeviriyor. Çöpe attığınız her gün için pişman olacaksınız

Beyaz saçları kadınlar kadar erkeklerin dert edinmesi çareleri aramayı da beraberinde getiriyor. Özellikle ilk çıktığı günlerde ayna karşısında bol bol bakılan o beyaz saçlar gün gelir önü alınamayacak şekilde artmaya başladığı biliniyor.

Saç beyazlamasını önüne geçecek beyazlamayı tersine çevirecek patates kabuğu ise dikkatlerden kaçmadı.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DE ÖNLER

Patates kabukları gri saç görünümünü kapatmak için kullanılırken, saç dökülmesi olasılığını önlemek için de düzenli olarak kullanılması gerektiği vurgulandı.

SAÇ BEYAZLAMAYI ÖNLEYEN PATATES TARİFİ

-8-10 adet soyulmuş patates kabuğu

-Tencere

-2-3 su bardağı su

-Gül suyu

-Süzgeç veya bez

-Geniş kâse

-Püskürtme için şişe

NASIL YAPILIR?

-Tencereyi ocakta orta ateşte ısıtın.

-Suyu ekleyin ve kaynatın. Yeterince ısındığında, patates kabuklarını ekleyin ve bir kapakla kapatarak kaynamaya bırakın.

-Patates kabuklarını yarım saat kaynamaya bırakın.

-Ocağı kapatın ama kabukları 20 dakika daha suda tutun.

-Haznedeki suyu azaltmak için tercih ettiğiniz süzgeci kullanın. Patates kabuklarının her birinin suyunu sıkarak da aynısını yapın.

-Küçük bir damla gül suyu ekleyerek bitirin. Karışım soğuduktan sonra sprey şişenize ekleyebilirsiniz.

-Saçınızı ve saç derinizi şampuanla yıkayarak başlayın, ancak saç kremi kullanmayın.

-Saçınızın herhangi bir ısı kullanmadan kendi halinde kurumasını bekleyin ve ardından saçınızı tarayın.

-Saçınızı küçük tutamlara ayırın. Ne kadar çok bölüm o kadar iyi.

-Karışımınızı şişede çalkalayarak ve ardından saçınızın bir bölümünü saç derisine iyice kaplayacak şekilde püskürterek hazırlayın. Tüm alan kaplanana kadar bunu yapmaya devam edin.