Saç beyazlaması bu tehlikeli hastalıkların belirtisi olabilir

Saç beyazlaması hem kadınların hem de erkeklerin yaşadığı problemler arasında bulunduğu bildirildi. Saç beyazlamasının ileri yaşlarda görüldüğü düşünülse de erken yaşlarda da saç beyazlaması yaşanabileceği ifade edildi. Saç beyazlamasına neden olan birçok faktör bulunuyor. Bu durum genellikle geçiştirilse de ciddi hastalıklarının habercisi olabileceği vurgulandı.

SAÇ BEYAZLAMASINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

TİROİD HASTALIĞI

Aşırı aktif veya az aktif bir tiroid vücudunuzun daha az melanin üretmesine neden olabilir. Hipertiroidizm veya hipotiroidizm gibi tiroid probleminin neden olduğu hormonal değişiklikler de erken beyaz saçlardan sorumlu olabilir. Tiroid, metabolizma gibi bedensel işlevlerden sorumlu olan kelebek şeklinde bir bezdir.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ

B12 vitamini eksikliği, erken beyazlayan saçların en yaygın nedenlerinden biridir. Çalışmalar B12 takviyeleri almanın saç dökülmesine yol açabilen yüksek homosistein seviyelerini azalttığını ve erken saç beyazlamasını önlediğini bulmuştur.

Et, balık ve sütte bulunan vitamin, saç büyümesi ve sağlığı için gerekli olan kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine de yardımcı olur.

VON RECKLİNGHAUSEN HASTALIĞI

Bazen Von Recklinghausen hastalığı olarak bilinen nörofibromatozis, tümörlerin kişinin sinirlerinin yanında büyümesine neden olan bir durumdur. Belirli genlerdeki genetik bir mutasyondan kaynaklanır ve ebeveynlerden miras alınabilir veya hastanın erken gelişiminde ortaya çıkabilir. Şu anda önleme veya tedavi yoktur, ancak tümörler normalde kanserli değildir. Hastalığı olan kişilerin vücudunun her yerinde farklı boyut ve şekillerde bronz lekeler bulunur. Ancak bazıları saçlarının renginin değiştiğini de fark eder.

Araştırmacılar, 2014 yılında NF-1'i olan ve kafasında beyaz saç gelişen genç bir çocuğun raporunu yayınladı. Bunun, piebaldizmin nörofibromatozun bir semptomu olduğu için meydana geldiğini söylüyorlar. Piebaldizm, saçta ve deride melanin adı verilen hücrelerin yokluğuyla ortaya çıkan bir durumdur. Melanin saç renginden sorumludur.

SAÇ DÖKÜLMESİ

Vücudun kendisine saldırdığı otoimmün hastalık da erken beyaz saçlara neden olabilir. Alopesi durumunda bağışıklık sistemi saça saldırabilir ve pigment kaybına neden olabilir. Alopesi areata, büyük bir madeni para büyüklüğünde kellik lekelerine neden olur - hem erkekler hem de kadınlar eşit derecede etkilenir.