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Ünlü kuaför açıkladı: Soğuk havalarda saç bakımı için 5 altın kural

Saç tasarımcısı Murat Kılıç, soğuk havalarda saç bakımının bir hayli önemli olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesi gereken 5 önemli kuralı açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:35
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Ünlü kuaför açıkladı: Soğuk havalarda saç bakımı için 5 altın kural

Ünlü kuaför açıkladı: Soğuk havalarda saç bakımı için 5 altın kural
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İHA’nın haberine göre; Kuaför Murat Kılıç, saçların canlı ve gür bir görünüm elde edebilmesi için birçok hususun ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Kılıç, “Soğuk havalarda saçların neme çok daha fazla ihtiyaç duyduğu biliniyor. Bu nedenle özellikle soğuk aylarda saç bakımına çok daha fazla önem verilmeli. Doğru şampuan kullanımı, saçların ihtiyaç duyduğu neme ulaşmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra dışarı çıkmadan önce saçlar kesinlikle kurutulmalı” ifadelerini kullandı.

“DOĞRU ŞAMPUAN, SAÇLARIN HACİM KAZANMASINI SAĞLAR”

Şampuan kullanımında önemli bir detay olduğunu vurgulayan saç tasarımcısı Kılıç, şunları belirtti:

“Soğuk havalarda saç derisinin nemsiz kalması, saç dökülmesi ve kepek gibi problemlere sebep oluyor. Bu nedenle özellikle bu aylarda doğru şampuan kullanımı oldukça önemli. Saç tipine uygun şampuan tercih edilerek saç bakımı uygulanmalı”

“ÇOK SICAK SU İLE DUŞ SAÇLARI YIPRATIR”

Çok sıcak su ile duş almanın saç derisindeki doğal yağlara zarar verdiğini vurgulayan Murat Kılıç şunları belirtti:

“Duştayken suyun sıcaklığını kademeli bir şekilde arttırmak mümkün. Fakat çok fazla sıcak su, saç derisindeki bulunan ve saçları besleyen doğal yağlara zarar verir. Bu nedenle çok sıcak su yerine daha ılık suyla duş almak, saç bakımı açısından önemlidir”

SOĞUK HAVALARDA ŞAPKA KULLANIMI

Saçları yağmur, rüzgar gibi doğa koşullarından korumak için şapka takılmasını öneren Kuaför Kılıç şunları ifade etti:
“Soğuk havalarda şapka kullanımı, saçların yağmur ve sert rüzgarlardan korunmasını mümkün kılacaktır. Bu nedenle dışarı çıkmadan önce mutlaka bir şapka takın”

“SAÇLARIN MUTLAKA KURUTULMASI GEREKİYOR”

Dışarı çıkmadan önce saçların kurutulması gerektiğini de ifade eden Kılıç, “Saçlar ıslakken kırılmaya çok daha fazla meyilli olduğu için dışarı çıkmadan önce saçlarınızı kurutmanız oldukça önemli. Ayrıca saç kurutma makinesini kurutma sırasında saçlarınıza çok yaklaştırmayın. Böylelikle saçlarınıza zarar vermemiş olursunuz. Kış aylarında saçlar çok daha fazla kırıldığı ve yıprandığı için belirttiğim hususların ön planda tutulması, saçların çok daha canlı ve hacimli bir görünüm elde etmesini olanaklı hale getirecektir" diye konuştu.

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