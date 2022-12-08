Kanseri tedavi edebilir. Yıllardır hep zararlı olduğunu düşündük. Bilim insanlarından ters köşe yapacak açıklama

Mynet’te yer alan bilgilere göre, Polonyalı araştırmacılar patates, domates ve patlıcanın kanseri yenmenin anahtarı olabileceğine inanıyor.

KANSERSAVAR BESİNLER

Bilim insanları araştırmaların, biberlerde, goji meyvelerinde ve yaban mersinlerinde de bulunan doğal olarak bulunan kimyasallar olan glikoalkaloidlerin bazı kanserle savaşan özelliklere sahip olduğunu öne sürdüğünü söylüyor. Ayrıca sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin, hastaların mevcut tedavilerin acımasız yan etkilerinden kurtulmasına da yardımcı olabileceğini düşünüyorlar.

TIBBİ BİTKİLER İNCELENDİ

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmede son derece başarılı olmasına rağmen, saç dökülmesi, mide bulantısı ve yorgunluk gibi bir dizi hoş olmayan yan etkiyi tetikleyebilir. Bunun nedeni, ilaçların kanserli olanları hedef almanın yanı sıra vücudun başka yerlerindeki sağlıklı hücreleri istemeden öldürmesidir. Poznań'daki Adam Mickiewicz Üniversitesi'nden Magdalena Winkiel ve meslektaşları, bunun tıbbi bitkilerin özelliklerini yeniden incelemeye değer kıldığını söyledi.

PATATES, DOMATES, PATLICAN

Ekibi, patates, domates ve patlıcanı içeren Solanacease bitki ailesinde bol miktarda bulunan bileşikler olan glikoalkaloidler hakkındaki kanıtları gözden geçirdi. Bayan Winkiel'in ekibi, doğru dozlarda bu kimyasalların 'güçlü klinik araçlar' olabileceğini söyledi. Bayan Winkiel'in gelecekte ilaç geliştirmek için kullanılabileceğine inandığı beş glikoalkaloide - solanin, chaconine, solasonine, solamargine ve tomatine - odaklandılar.

Frontiers in Pharmacology'de ortaya konan bulgular, solanin'in potansiyel olarak kanserojen kimyasalların - kansere neden olduğu bilinenlerin - vücutta kanserojenlere dönüşmesini engellediğinin ayrıntılarını veriyor.

KANSER HÜCRELERİNİN ÇOĞALMASINI DURDURABİLİR

Belirli bir lösemi hücresi türü üzerinde yapılan araştırmalar, küçük dozlarda solanin'in onları öldürdüğünü de gösterdi. Ekip, bu arada chaconine'in anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğunu ve sepsisi tedavi etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Araştırmalar, Solamargine'in karaciğer kanseri hücrelerinin çoğalmasını durdurabileceğini öne sürdü. Araştırmacılar, kanser ilacı direncinde önemli bir rol oynadığı düşünülen kanser kök hücrelerini hedef aldığı için çok önemli bir tamamlayıcı tedavi olabileceğini söylüyor.

Solasonine'in de benzer bir şekilde çalıştığı düşünülmektedir. Bulgulara göre tomatin, vücudun hücre döngülerini düzenlemesini destekleyerek vücudun kanser hücrelerini öldürmesine yardımcı oluyor. Ancak araştırmaların en erken aşamalarından biri olan kimyasalların insan hücrelerinde kanserle nasıl mücadele edebildiğine dair henüz bir araştırma yapılmadı.