Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması nasıl yapılır?

Çağlar Çağatay
Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması nasıl yapılır?
Yine sofralarınıza lezzet katacak bu tarif. Bakliyat ve sebzenin uyumunu buluşturan bu tarifte sevdiklerinizi memnun edecek. Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması nasıl yapılır? Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması için gerekli malzemeler neler?

Yine sofralarınıza lezzet katacak bu tarif. Bakliyat ve sebzenin uyumunu buluşturan bu tarifte sevdiklerinizi memnun edecek. Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması nasıl yapılır? Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması için gerekli malzemeler neler?

Nohutlu ve fasulyeli kabak dolması için gerekli malzemeler neler?

1 kilogram kabak

İç harcı için

350 gr kıyma

2 yemek kaşığı pirinç

Yarım su bardağı nohut

Yarım su bardağı fasulye

1 yemek kaşığı biber salçası

2 rendelenmiş soğan

ÜZERİ İÇİN

3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

dolma.jpegNOHUTLU VE FASULYELİ KABAK DOLMASI NASIL YAPILIR?

Nohut ve fasulyeleri geceden ıslatın. Sonra bol suyla yıkayıp süzün ve bol suda haşlayın. Kabakların dışını kazıyın ve temizleyin. Enine ikiye bölüp içini oyarak çıkarın. İç harcı için gereken malzemeleri bir kaba alıp karıştırın. Kabakların içine harcı doldurun. Fırın kabına dizin. Sos için ayçiçeği yağını, domates salçasını, suyu, tuzu ve karabiberi ayrı bir kasede karıştırın. Kabakların üzerine dökün. Yemeği önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.

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