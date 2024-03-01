Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı

İnci Taneleri dizisinin başlamasından sonra pavyon dansı adeta bir akım haline gelmişken, Dilber dans kursları açılmış, Dilber kıyafetleri e ticaret sitelerinde giysi kategorisinde birinci sırayı kapmıştı.

İnci taneleri dizisinden önce sosyal medyada paylaştığı kaşıklı pavyon dansı ile milyonları kendisine hayran bırakan Ukraynalı Izabel Lun bir kere daha sosyal medyada gündem oldu.

Ukraynalı fenomenin, pavyon dansının ardından bu defa gündem olmasının sebebi ise hamile olduğunu açıklamasından dolayı oldu.

Sosyal medyada yeniden gündem olan Izabel Lun’un hamile olduğuna dair sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşması ile takipçileri arasında tartışmalara neden oldu.

Bu defa tartışmanın nedeni ise şu soru oldu: “Bebeğin babası kim?”