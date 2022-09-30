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  • Deniz Kuvvetleri'nde 'Cuma' düzenlemesi: 'Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz bakın nelerle uğraşıyoruz'

Deniz Kuvvetleri'nde 'Cuma' düzenlemesi: 'Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz bakın nelerle uğraşıyoruz'

Gazeteci Müyesser Yıldız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında cuma günleri her hafta düzenlenen yemekli toplantının “Cuma namazı” sebebiyle pazartesilere alındığını iddia etti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 15:40
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'Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz bakın nelerle uğraşıyoruz' Deniz Kuvvetleri'nde 'Cuma' düzenlemesi

Deniz Kuvvetleri'nde 'Cuma' düzenlemesi: 'Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz bakın nelerle uğraşıyoruz'
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Balyoz kumpasında en büyük darbeyi alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında “Cuma” düzenlemesine geçildi.

Gazeteci Müyesser Yıldız, muyesseryildiz.com.tr’de yayınlanan yazısında, ağustos ayında Kuvvet Komutanlığı’na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ilk icraatının, cuma yemeklerini pazartesi gününe almak olduğunu ifade etti.

Yıldız, “Doğruysa; Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz nelerle uğraşıyoruz, bakar mısınız?!” dedi.

Yıldız’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Çok uzun yıllardır Kuvvet Karargâhı’nda teamül haline gelmiş bir uygulama vardı. Cuma öğlen yemekli bir toplantı düzenleniyordu. Ankara’da görevli tüm amirallerin katıldığı bu yemekte, o hafta değerlendirilip sonrasına ilişkin gelecek planlaması yapılıyordu.

İddialara göre; geçtiğimiz ağustos ayında Kuvvet Komutanlığı’na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ilk icraatı, cuma yemeklerini pazartesi gününe almak olmuş.

Sebebi mi? 'Milli Savunma Bakanlığı istedi.' diyen de var, 'Bazı amirallerin talebi.' diyen de.

Güya Cuma namazının aksamaması için bu değişiklik yapılmış.

Doğruysa; Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz nelerle uğraşıyoruz, bakar mısınız?!”

yenicaggazetesi.com.tr

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Osman
30.09.2022 16:59
İnşallah Taliban karşısindaki Afgan Ordusu olmayız.Rabbim sonumuzu hayreylesin.  
 
İbrahim saylan
30.09.2022 16:54
Cuma günü nükleer deniz altı yapıp,onunla hatta ilk uzay yolculuğumuzu yapacağız,Konya'daki görünmeyen tank gibi......  
 
Osman ayhan
30.09.2022 16:42
Toplantının cuma günü yada pazar günü olması neyi değiştirir. İlla cuma günü mu olmalı. Diğer günler de toplantı yasak mı. Karar yerinde hatta çok geç kalınmış İnsaEllah daha güzelleri de olur.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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