Deniz Kuvvetleri'nde 'Cuma' düzenlemesi: 'Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz bakın nelerle uğraşıyoruz'

Balyoz kumpasında en büyük darbeyi alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığında “Cuma” düzenlemesine geçildi.



Gazeteci Müyesser Yıldız, muyesseryildiz.com.tr’de yayınlanan yazısında, ağustos ayında Kuvvet Komutanlığı’na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ilk icraatının, cuma yemeklerini pazartesi gününe almak olduğunu ifade etti.



Yıldız, “Doğruysa; Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz nelerle uğraşıyoruz, bakar mısınız?!” dedi.



Yıldız’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:



“Çok uzun yıllardır Kuvvet Karargâhı’nda teamül haline gelmiş bir uygulama vardı. Cuma öğlen yemekli bir toplantı düzenleniyordu. Ankara’da görevli tüm amirallerin katıldığı bu yemekte, o hafta değerlendirilip sonrasına ilişkin gelecek planlaması yapılıyordu.



İddialara göre; geçtiğimiz ağustos ayında Kuvvet Komutanlığı’na atanan Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ilk icraatı, cuma yemeklerini pazartesi gününe almak olmuş.



Sebebi mi? 'Milli Savunma Bakanlığı istedi.' diyen de var, 'Bazı amirallerin talebi.' diyen de.



Güya Cuma namazının aksamaması için bu değişiklik yapılmış.



Doğruysa; Yunanistan tüm donanmasını Ege’ye yığarken biz nelerle uğraşıyoruz, bakar mısınız?!”



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