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TÜİK enflasyon 83,45 ENAG enflasyon 186,27 dedi. Siz hangisine inanıyorsunuz

Enflasyon rakamlarını ENAG yüzde 186,27 olarak açıklarken TÜİK yüzde 83,45 olarak açıkladığı. Peki, sizce güvenilirliği tartışılan TÜİK’e mi inanıyorsunuz yoksa ENAG’ın açıkladığı rakamlara mı?

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 11:17
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Siz hangisine inanıyorsunuz.TÜİK enflasyon 83,45 ENAG enflasyon 186,27 dedi

TÜİK enflasyon 83,45 ENAG enflasyon 186,27 dedi. Siz hangisine inanıyorsunuz
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TÜİK enflasyon 83,45 ENAG enflasyon 186,27 dedi. Peki, siz hangisine inanıyorsunuz?
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ENAG eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE aylık yüzde 5.30 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 186.27, yılın başından itibaren ise yüzde 101.63 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre, değerlendirmeye alınan 12 harcama grubunu arasında yalnızca ulaşımda aylık enflasyon geriledi. Ulaşım masrafı, son bir ayda yüzde 1.60 azaldı.

En yüksek aylık artış ise yüzde 26.05 ile sağlık kategorisinde oldu. Konut fiyatları yüzde 8.57, giyim ve ayakkabı ise 7.79 arttı.

TÜİK'TEN ENFLASYON RAKAMLARI

Öte yandan TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklandı. Enflasyon Eylül ayında ise yüzde 3.08 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık bazda 151.50 oldu. Eylül'de ise bu artış yüzde 4.78 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Hayat pahalılığına rağmen TÜİK’in açıkladığı rakamların güvenilirliği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

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Bülent
3.10.2022 11:30
TÜİK bile Kendi rakamlarına inanmıyor biz nasıl inanalım çünkü rakamlar saraydan geliyor  
 
Gencosman
3.10.2022 11:25
İktidar değiştiği gün tüik hırsızlar çetesine çaldıkları paraların davasını açacağım..  
 
Aydın Muhsin
3.10.2022 11:21
ENAG  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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