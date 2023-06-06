Öksürük otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan öksürük otunun faydaları dikkat çekti.

ÖKSÜRÜK OTU NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yurdumuzda gevşek topraklı ve nemli sırtlarda yetişen çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları dairemsi-köşeli, etlice ve alt yüzü sık tüylü, beyaz görünüştedir.

Yapraklarında müsilaj, acı bir glikozit, tanen, inülin, şekerler ve fitosterol vardır. Çiçeklerinde de aynı maddeler ve bunlara ilave olarak da uçucu bir yağ vardır. Ev ilaçlarında yaprakları ve çiçekleri kullanılır.

ÖKSÜRÜK OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

-Öksürüğü keser. Balgam söker.

-Diğer solunum yolu hastalıklarında da yumuşatıcı olarak faydası görülür.

-Kronik ve akut bronşite karşı etkilidir. Bronşları açar.

-Nezle ve gribe karşı etkili olur.

-İdrar sökücü özelliği vardır ve bu yüzden ödemleri azaltabilmektedir.

-Kan dolaşımı ile ilgili problemleri olanlar için kan sulandırıcı etkisi bulunmaktadır.

-Sinir sistemini koruyucu özelliği sayesinde daha rahat hissetmeyi kolaylaştırır.

-Yaralar, çıbanlar, böcek sokmaları gibi durumlarda bazı yörelerde merhem olarak kullanılmaktadır.

-Şişmiş ayaklar ve eklem ağrıları için öksürük otu içeren suda ayak banyosu rahatlatıcı olabilmektedir.

-Tazeyken sıkılan öksürük otundan elde edilen suyun kulak ağrısını dindirdiği söylenmektedir.

NASIL KULLANILIR?

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülür. 10 dakika süreyle demlendirmeden sonra hazırlanan çay, günde üç kez, sıcak olarak birer bardak içilir.

Evde Öksürük Çayı Hazırlamak İçin:

Öksürük Çayı: Balgam söktürücü öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız, öksürük otu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış olarak eşit oranda harmanlayınız. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusu bitki, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzülür. Bu çaydan günde 3 bardak bal ile tatlandırılarak, sıcak sıcak ve yudumlanarak içilir.

ÖKSÜRÜK OTUNUN ZARARLARI VAR MI?

Öksürük otunun zararlarına dair araştırmalar sürmektedir. Kesin bilgiler olmadığı için özellikle hamilelerin ve çocukların bu bitkiyi tüketmemesi daha uygundur. Ayrıca alerjen bünyeye sahip kişiler de bu bitkiyi kullanırken dikkatli olmalıdır.

Bazı araştırmalar öksürük otunun karaciğer sorunlarını tetikleme ve kanserojen etki yaratma ihtimali olduğuna dair bulgular içerse de net sonuçlar bulunmamaktadır. Yine de özellikle karaciğeri zayıf olan kişilerin bu bitkiyi kullanmaması daha iyi olacaktır.

İşlenmemiş öksürük otu zararlı PA içerebilmektedir. Bu yüzden güvenli yerlerden “PA içermez” etiketli ürünlerin alınması önerilmektedir.