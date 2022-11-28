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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın cenazesi Giresun'da

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21) için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:02
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın cenazesi Giresun'da
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Şehit Ünal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Van'dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Ordu Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Ünal'ın naaşının, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındığı törende, annesi Sema, asker beresi takan babası Fehmi Ünal ile kız kardeşlerinin asker selamı verdiği görüldü.

Anne Sema Ünal, burada gazetecilere şunları söyledi:

"Bir oğlum daha olsa feda olsun. Benim oğlum damatlık giydi de gitti. Bu acımasız ve hainler hiç sevinmesinler. Bu vatanı bekleyen binlerse İsmail var. Onlar benim evladım. Bir İsmail gitti, binlerce İsmail var. 3 tane kız kardeşi var. Allah izin verirse onlar da İsmail'in yolundan yürüyecek. Hiçbir zaman bayrak ve vatan aşkını kaybetmeyecekler. Ben oğlumu 21 yaşında Peygamber Efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum. Bugün güzel bir gününde benim oğlum."

Baba Fehmi Ünal da "Vatan sağ olsun. 10 tane daha oğlum olsa bu yolda 10 tanesini de veririm. Biz dimdik ayaktayız." ifadelerini kullandı.

Şehit Ünal'ın cenazesi, daha sonra Giresun'un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

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