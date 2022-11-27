﻿Meral Akşener'den şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bugün terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu, Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu ve yıldırım düşmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Mustafa Işık için taziye mesajı yayınladı. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Eyyüp Uğurlu, Mehmet Demir, Mustafa Işık ve Hakan Köroğlu'na Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…”