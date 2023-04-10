Giresunsporlu Alexis Perez Aboubakar'ın attığı yumruk hakkında açıklama yaptı: Tam saldırı niteliğinde

Beşiktaş, Süper Lig'de Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

Aboubakar'ın maç içinde topsuz alandaki pozisyonu gündem oldu.

Rakibini yumruk atarak yere düşüren Aboubakar'ın pozisyonu, maç sonrası çok konuşuldu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Giresunsporlu Perez, açıklamalarda bulundu.

Perez'in sözleri şu şekilde;

"Büyük takımlara karşı son 4 maçtır iyi sonuçlar alıyoruz İstanbul'da. Bunun öz güveniyle sahadaydık. 1-0 öne geçince maçın bizim adımıza daha iyi gitmesini bekliyorduk. Defansif organizasyon açısında da iyiydik; ama şansızlık yaşadık. Ele çarpan bir top penaltı ve sonrasında Beşiktaş dengeyi lehine çevirdi. İyi oyunculara sahipler"

''ABOUBAKAR SALDIRGANCA BİR TUTUM SERGİLEDİ''

"Bu davranış nasıl cezalandırılmaz anlamıyorum. Futbolun içerisinde bu yok. Tam saldırı niteliğinde. Cezası da belli, kırmızı kart görmeliydi. Ama VAR'dan uyarı gelmedi, bize karşı büyük haksızlık yaptılar. Hakem görmemiş olabilir; ama onu uyarmaları lazımdı, pozisyonu izileyip, doğru kararı vermeleri gerekirdi. Aboubakar saldırganca bir tutum sergiledi. Futbolda bunlar yok. Beşiktaş'ın galibiyetine gölge düşürmek istemiyorum. Beşiktaş galibiyeti haketti. Ama Aboubakar kırmızı kart görmeliydi. Bize karşı haksızlık yaptılar"