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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı olmadığını belirtti.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:57
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
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AA - Okumuş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya üzerinden depremin yaşandığı illerde akaryakıt sıkıntısı çekildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

PÜİS'in ülke genelinde 15 ilde bölge başkanlığı bulunduğuna dikkati çeken Okumuş, şunları kaydetti:

"PÜİS'in 81 ilde il başkanlığı ve 922 ilçede ilçe başkanlığı olan teşkilatlı bir yapısı var. Gün boyunca sürekli bölge başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımızla görüştüm. Onlarla sürekli irtibat halindeyim. Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor. Tarihimizin en büyük depremlerinden birini yaşadığımız ve kenetlenerek, yardımlaşarak yaralarımızı sarabileceğimiz bu kritik günlerde, panik yaratabilecek bu tür gerçek dışı haberlerin önüne geçmemiz gerekir. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duyduk."

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