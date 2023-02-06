Kahramanmaraş'ta enkazın altından yardım sesleri. Mahalleli ekipleri bekliyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen görüntülerde enkaz altında 4 kişinin olduğu ve hepsinin hayatta olduğu aktarıldı. Bölgede henüz bir ekip ulaşmadığını belirten vatandaşlar acil olarak yardım beklediklerini aktardı.

Adres bilgisi şu şekilde paylaşıldı: “Kahramanmaraş Elbistan Saraykent yolu üzeri Kümbet Mahallesi”