6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta enkazın altından yardım sesleri. Mahalleli ekipleri bekliyor

Kahramanmaraş'ta enkazın altından yardım sesleri. Mahalleli ekipleri bekliyor

Kahramanmaraş Elbsitan'da enkazın altından yardım sesleri gelmeye devam ediyor. Enkaz altındakileri kendi imkanlarıyla ulaşmaya çalışan mahalleliler ekipleri bekliyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 20:35
Takip Et

Kahramanmaraş'ta enkazın altından yardım sesleri

Kahramanmaraş'ta enkazın altından yardım sesleri. Mahalleli ekipleri bekliyor
+
Aa
-

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve yaklaşık 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından ailelerin yakınlarını arama çabası sürüyor.

Kahramanmaraş Elbistan’dan gelen görüntülerde enkaz altında 4 kişinin olduğu ve hepsinin hayatta olduğu aktarıldı. Bölgede henüz bir ekip ulaşmadığını belirten vatandaşlar acil olarak yardım beklediklerini aktardı.

Adres bilgisi şu şekilde paylaşıldı: “Kahramanmaraş Elbistan Saraykent yolu üzeri Kümbet Mahallesi”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tahsin .
6.02.2023 20:55
Kendi vatanına faydası olmayan parazitleri ülkeye doldurursan yağma olur dalga geçerler  
 
Yekta Nimet
6.02.2023 20:47
dalga geçenler var. sen alırsan mülteci, yarın dalga geçer. yeni mültecileri bırak, eskiler bile. Onlarda saygı, vatanpeeverlik yok ki.  
 
Tarık
6.02.2023 20:44
Vatandaş enkazda soğuktan ölecek. Sandık gelsin. Bu yönetimi millet çekmek zorunda mi?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
1
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
3
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
4
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Kahreden Whatsapp mesajları: Duvarın altındayım şarjım az. 6 aylık bebeğim var
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
5
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Hava açınca facianın büyüklüğü ortaya çıktı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
6
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
7
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Deprem profesörü Şener Üşümezsoy 7 büyüklüğünde olacak 2. Depremin yerini açıkladı
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası: Hiçbir bölgede akaryakıt sıkıntısı bulunmuyor
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Çığ tehlikesi nedeniyle yollar kapatıldı
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edildi
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
﻿Depremde hayatını kaybedenler için sela okunacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.