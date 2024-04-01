PFDK sevkleri açıklandı. Ortalık yangın yerine döndü. Sancak istifa istiyor

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PFDK sevkleri açıklandı. Ortalık yangın yerine döndü. Sancak istifa istiyor
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ardından disiplin sevklerinin duyurulmasını takiben sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı.

Sancak, Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm kurullarını istifaya davet ederken çok sert sözler söyledi.

İŞTE SANCAK'IN OLAY YARATAN PAYLAŞIMI

Güçlünün TFF'si, emirle karar veren disiplin kurulu, çeteleşmiş MHK, adil karar veremeyecek, tahkim, futbolseverler nezdinde yok hükmündesiniz artık.

Ben daha önce söylemiştim, seyirci sahaya inmemeli, inerse futbolcu refleks olarak karşılık verir. 4 büyük kulüp için de söylemiştim. Benim görüşüme katılıyorsan, disiplin talimatını değiştirir ondan sonraki olayları o karara göre sonuçlandırırsın.

Önceden olmuş bir disiplin suçu öncekiler gibi karara bağlamak ve müteakip eden salı günü sevk ve ilk perşembe günü karar vermek mecburiyetiniz varken, keyfi olarak 13 gün sonra sevk etmek ve üstelik tedbirsiz olarak karar vermeniz, ne kadar korkak ve eyyamcı olduğunuz ortaya çıkmıştır.

Misyonunuzu tamamladınız, gitmiyorsanız, sizin yöneticilerinize sesleniyorum, onuru şerefi olan bu yönetimde kalmaz, kalan sizlerde bu trajikomik karara ortaksınız. Fenerbahçe büyük camiadır, onları da töhmet altında bıraktınız, bu yanlış karar da onları rahatsız eder. Fenerbahçe ligden çekilmesin ya da kupa maçını oynasın diye şirinlik yapıyorsanız, ne Fenerbahçe camiası yutar ne de futbolseverler.

TFF VE TÜM KURULLARINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUM. Düşün futbol camialarının yakalarından, bütün futbol takımları yöneticilerine bu liglerde figüran olmayın, sesiz kalırsanız, siz de figüran olarak kalacaksınız, BİR FUTBOLSEVER AÇIKLAMASI.

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