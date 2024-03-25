Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi belediye otobüsüyle götürmek istedi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları bitmiyor.

Trabzonlu taraftarların sahaya girerek Fenerbahçeli futbolcularla kavga ettiği karşılaşma hakkında Feridun Niğdelioğlu'ndan flaş bir iddia geldi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ın ve Emniyet Müdürü'nün, bir süre statta mahsur kalan Fenerbahçe kafilesini havalimanına belediye otobüsleri ile göndermek istediğini söyleyen Feridun Niğdelioğlu yapılan konuşmaları ortaya çıkardı.

İşte Niğdelioğlu'nun açıklamaları:

"Odaya geliyor Emniyet Müdürü 'otobüsle götüreceğiz belediye otobüsüyle' diyor. Fenerbahçe tarafı 'yok' diyor bizi belediye otobüsü ile götüremezsiniz biz nasıl geldiysek öyle gideriz' diyor. Yunan davranmaz böyle. Sayın Vali geliyor odaya 'kim yetkili' diyor. Burak Kızılhan benim diyince Vali telefonu veriyor. Ben telefonun detaylarını vermiyorum Fenerbahçe tarafı anlatsın. Orada bir şeyler söyleniyor bir şeyler konuşuluyor 'tabii ki' denilip telefon kapatılıyor. Fenerbahçe yöneticisine şu söyleniyor tek kelime bir açıklama yapmayın emniyet valilik sizi çıkarana kadar bekleyin uçağın önüne kadar geleceksiniz uçağın önünde açıklamanızı yaparsınız' Sanki Fenerbahçe yapmış her şeyi gibi fırçayı yiyor. Sayın Ali Koç çıkıyor ve gelen o telefon onun bu kararı almasına sebebiyet veriyor, ligden takımı çekme."