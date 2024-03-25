FIFA müfettişleri İstanbul'da açıklaması

Kaynak: Sporx
FIFA müfettişleri İstanbul'da açıklaması
Sosyal medyada yayılan ve UEFA ile FIFA müfettişlerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) incelemek için İstanbul'da bulunduğu ve kayyum atayacakları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı.

Bu tür iddialar, özellikle futbol dünyasında sıkça tartışılan konular arasında yer alırken, son olarak FIFA ve UEFA'nın TFF'ye kayyum atayacağı söylentileri gündeme geldi.

Bu iddialar, sosyal medyada, özellikle de Twitter'ın yeni adı X olan platformda geniş yankı buldu ve trend topic oldu.

Ancak, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı.

Sporx'in ulaştığı TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA müfettişlerinin TFF'yi incelemek üzere İstanbul'da olduğu ve kayyum atayacakları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Ayrıca, TFF yetkilileri, UEFA ve FIFA ile düzenli olarak görüştüklerini ve Türkiye ile ilgili herhangi bir olumsuz iletişimin söz konusu olmadığını vurguladı.

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