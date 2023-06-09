Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok

Halkın sağlığını yok sayarak çamaşır sulu tavuk eti yediren işletmenin yeniden açıldığı ortaya çıktı.

Çamaşır suyuyla et yıkayan Suriyeli işletmenin mührü kırıldı tekrar açıldı. Açılış ruhsatı da vergi levhası da yok

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde, yabancı uyrukluların işlettiği Alzein adlı tavuk restoranında, vatandaşlara bozulmuş etlerin çamaşır suyuna batırılarak servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Zabıta ekiplerinin durumu tespit etmesi üzerine halk sağlığıyla oynayan işletmeye para cezası uygulanarak iş yeri mühürlemişti. Ayrıca, 5000 kilogram bozuk tavuk eti de imha edilmişti.

Gazeteci Mehmet Yetim'in sosyal medya paylaşımına göre o işletme tekrar açıldı. Görüntülerde normal faaliyetlerine devam ettiği görülen işletmenin müşterilerine tekrar hizmet vermeye başlaması tepki çekti.

Mehmet Yetim o görüntüleri "Şanlıurfa'da çamaşır suyu ile yıkanan bozuk etler ile gündeme gelen ve zabıta ekipleri tarafından mühürlenip kapatılan Alzein adlı yabancı uyruklu şahısların işlettiği lokanta açık görüntülendi" ifadeleriyle paylaştı.

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