'Pilates mi, yoga mı daha faydalı?' sorusuna net yanıt. Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Yıllardır süren uzun bir tartışma olan pilatesin mi yoganın mı daha faydalı olduğuyla ilgili sorulara net yanıtlar geldi.

'Pilates mi, yoga mı daha faydalı?' sorusuna net yanıt. Uzmanlardan dikkat çeken açıklama

Editör: Murat Öztürk

İnsanlar sağlıklı yaşam için spor yapma alışkanlığı araştırmaya devam ediyor. Uzmanlardan yıllardır sorulan soru olan 'Pilates mi, yoga mı daha faydalı?' sorusuna net yanıtlar geldi.

Uzmanlar tavsiyesinde, “Bedensel ve ruhsal egzersizleri aynı anda yapmak istiyorsanız yogayı tercih edin” denildi.

Ayrıca uzmanlarca, “Hedefiniz daha fit, daha bir ‘sırım gibi görünmek’ ise pilatese yönelin” söylendi.

PİLATES NEDİR?

“Pilates nedir?” dediğinizde esnekliği artırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla Joseph Pilates tarafından geliştirilen bir egzersiz sistemi şeklinde tanımlandığını görebilirsiniz. Spor, vücudun bütün bölümlerini harekete geçirmeye yönelik değişik aktiviteleri kapsayan egzersiz yöntemleri sınıfında sayılabilir. Bu egzersizler minder ya da reformer pilates adıyla özel olarak geliştirilen aletler üzerinde rahatlıkla uygulanabilir. Pilates insan bedenine sayısız yarar sağlaması sebebiyle günümüzde asrın sporu niteliğinde değerlendirilir. Ayrıca vücut duruşunu düzenlemesi dolayısıyla da sporcular tarafından ilgi gören egzersiz çeşitleri arasındadır. Pilates dersleri, kişinin duruşunu düzenlemenin yanı sıra vücutta meydana gelebilecek duruş bozukluklarını, ağrıları ve sakatlıkları önlemeyi amaçlar.

YOGA NEDİR?

Yoga, Hindistan’da ortaya çıkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulamadır. Yoga, pozlar ve meditasyon aracılığıyla zihin ve ruhta sükunete ulaşmayı sağlamaya çalışır. Fiziksel olarak uygulansa da sağladığı faydalar zihinsel ve ruhsal etki gösterir. Yani yoga, zihin ve bedeninizle çıkacağınız bir yolculuktur.

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