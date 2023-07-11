Cildin yaşlanmasını önlemek için önemli bir adım olan yüz yogası son zamanlarda trend cilt bakım rutinlerinden oldu. Peki, yüz yogası nedir? Yüz yogası nasıl yapılır?

Yapılan estetik işlemlerin amacı face lifting yapmaktır. Yüz yogası ise estetik işlemler etkisini gösterir.

Yüze masaj uygulamak ve egzersiz yaptırmak yaşlanma etkilerini geciktirir.

YÜZ YOGASI NEDİR?

Yüz yogası, yüz kaslarının doğal esnekliğini artırmak ve yüzdeki kan dolaşımını iyileştirmek için yapılabilir. Bunun için yüz yogası hareketleri uygulanır. Göz çevresi, dudak çevresi, boyun, gıdı, çene, yanak ve alın bölgeleri, ideal bölgelerdir.

YÜZ YOGASI NASIL YAPILIR?

Rahat bir pozisyon alın: Başınızı dik tutun, sırtınızı düzeltin ve rahat bir pozisyon alın.

Yüz kaslarınızı rahatlatın: Gözlerinizi kapatın ve birkaç derin nefes alın. Yüz kaslarınızı gevşetmeye çalışın ve gerginliği azaltın.

Göz kasları egzersizi: Gözlerinizi sıkıca kapatın ve 5-10 saniye boyunca sıkı tutun. Ardından gözlerinizi açın ve rahatlayın. Bu egzersizi birkaç kez tekrarlayın.

Alın kasları egzersizi: Alnınızı kaşlarınızın üzerine kaldırarak kaslarınızı gerin. Ardından alnınızı düzleştirin ve gevşetin. Bu egzersizi birkaç kez tekrarlayın.

Dudak kasları egzersizi: Dudaklarınızı sıkıca kapatın ve birkaç saniye boyunca sıkı tutun. Ardından dudaklarınızı açın ve rahatlayın. Bu egzersizi tekrarlayın.

Boyun kasları egzersizi: Başınızı yavaşça sola doğru çevirin ve 10 saniye boyunca bu pozisyonda tutun. Ardından başınızı yavaşça sağa doğru çevirin ve tekrar 10 saniye boyunca bu pozisyonda tutun. Bu egzersizi her iki yöne birkaç kez tekrarlayın.