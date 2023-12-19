Tır ile kamyon çarpıştı. Yaralı sürücünün yardımına vatandaşlar koştu

Kaynak: İHA
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyon ile tır çarpıştı, kamyon sürücüsü vatandaşların yardımıyla aracın kırılan ön camından çıkartıldı. Kaza sebebiyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan F.B. idaresindeki kamyon aynı yönde giden Azerbaycan uyruklu E.G. hakimiyetindeki tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durup yardıma koştu. Sürücü F.B. vatandaşların yardımıyla kamyonun kırılan ön camından çıkartıldı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

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KAZA NEDENİYLE OTOYOLDA ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza sebebiyle otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince orta ve sağ şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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