Pınar Altuğ’dan ‘Filistin’ yorumuna sert tepki

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından paylaştığı aile fotoğrafına gelen yoruma tepki verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pınar Altuğ’dan ‘Filistin’ yorumuna sert tepki

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Pınar Altuğ, hesabından eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile paylaşım yapıyor. Zaman zaman paylaşımlarına gelen yorumlara verdiği cevaplar gündeme gelen Altuğ, yine gelen bir kullanıcıya cevap verdi.

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Ailesiyle Londra’da tatil yapan Altuğ paylaşımına gelen “Filistin yürüyüşleri vardı Türkiye’de kılınızı kıpırdatmadınız bari onlarla yürüyüşe katılsaydınız” yoruma tepki gösterdi.

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"AVA ÇIKIP GÖRDÜĞÜNÜZ İNSANLARA SALDIRIYORSUNUZ"

Altuğ bu yoruma “Ölen her evlat ayrı ayrı kıymetli ama maalesef buradaki paylaşımlar işe yaramıyor, sokakta çıkıp bağırmak da yaramıyor. Politik konulara karışamadığımız gibi içimiz acıyarak seyirci kalıyoruz. Dünya liderleri dur demeliyken demiyor siz de instagram’da ava çıkıp gördüğünüz insanlara saldırıyorsunuz” diyerek cevapladı.

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