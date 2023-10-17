Pınar Altuğ'un otomobilinin fiyatı dudak uçuklattı. Kesenin ağzını açıp modaya uydu

Ünlü isimler arasında hızla yayılan elektrikli otomobiller modasına Pınar Altuğ da katıldı.

Pınar Altuğ da bu isimler arasında yerini aldı. Pınar Altuğ, önceki akşam Bebeköy'deki bir etkinlikten çıkarken objektiflere takıldı. Yanında kızı Su ile birlikte kameralara poz veren ünlü isim, daha sonra valeden aracını istedi.

Kızı ile birlikte aracına binen güzel oyuncu, "Arabamız elektrikli. Son dönemde elektrikliye geçiş başladı. Biz de bir elektrikli araç aldık. Artık yavaş yavaş elektrikli araç dönemi başlıyor" açıklamasında bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre; 49 yaşındaki Pınar Altuğ'un yeni aldığı aracının değerinin ise yaklaşık 3 milyon TL olduğu öğrenildi.

