Pınar Altuğ bu mesaja çıldırdı

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram takipçisiyle laf dalaşına girdi. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem rolüyle kariyerinde büyük ivme kazanan oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir gecede çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 49 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin yaptığı yoruma kayıtsız kalamadı.

“Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki. Mezarda ne yapacaksınız acaba? Çok merak ediyorum. Bu açıklığınızla ve bu yaşta” diye yazan bir takipçisinde sinirlendi.

Bunun üzerine “Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi” diyerek cevap verdi. Altuğ’a çok sayıda takipçisi de bu konuyla ilgili mesajlarıyla destek oldu.